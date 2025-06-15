Билл Симмонс: «Майами» нужно «взрывать»

Аналитик считает, что «Хит» необходимы радикальные изменения.

«Майами » нужно «взрывать». И я встречал нескольких фанатов «Хит», которые были в ярости из-за этого моего предложения. А я спрашиваю: почему? Следующие пять лет вы будете заканчивать 42-40. И при этом платить Тайлеру Хирро 55 миллионов долларов в год?», – задался вопросом Симмонс .

«Хит» закончили прошедший сезон с результатом 37-45 и стали первой командой в истории НБА , кому удалось пробиться в плей-офф через плей-ин с 10-го места.

В серии первого раунда команда уступила «Кливленду» (0-4).

25-летний Тайлер Хирро в среднем набирал 23,9 очка (47,2% с игры, 37,5% из-за дуги), 5,2 подбора и 5,5 передачи в 77 матчах регулярки.

Хирро заработает 31 миллион долларов за сезон-2025/26 и 33 миллиона долларов в сезоне-2026/27. В октябре он может подписать продление контракта на три года и 149,7 миллиона долларов.