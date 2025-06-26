MVP финала Кубка ФИБА-Европа Мелвин Пантцар присоединился к «Уникахе» до 2030 года
«Уникаха» подписала Мелвина Пантцара.
25-летний шведский разыгрывающий (190 см) провел успешный сезон в «Бильбао». Пантцар набирал 9,8 очка, 2,9 подбора, 3,8 передачи и 1,2 перехвата в среднем в чемпионате Испании и помог своей команде неожиданно выиграть Кубок ФИБА-Европа. Баскетболист был признан MVP финала турнира.
Пантцар подписал с «Уникахой» контракт на 5 лет до 2030 года. Однако на следующий сезон защитник останется в «Бильбао» на условиях аренды.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Уникахи»
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