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Защитник Хантер Хэйл перешел в «Бахчешехир»

«Бахчешехир» приобрел Хантера Хэйла.

28-летний американский защитник хорошо показал себя в чемпионате Греции, набирая 14,6 очка, 3,8 подбора и 3,4 передачи в среднем в прошедшем сезоне за АЕК.

Хэйл перебрался в Грецию в 2023 году из Сербии, где выступал за «Борац Чачак» и некоторое время привлекал внимание «Локомотива-Кубань».

В этом году «Бахчешехир», за который теперь будет играть защитник, добрался до полуфиналов Еврокубка и чемпионата Турции.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бахчешехира»
Хантер Хэйл
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