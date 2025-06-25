Защитник Хантер Хэйл перешел в «Бахчешехир»
«Бахчешехир» приобрел Хантера Хэйла.
28-летний американский защитник хорошо показал себя в чемпионате Греции, набирая 14,6 очка, 3,8 подбора и 3,4 передачи в среднем в прошедшем сезоне за АЕК.
Хэйл перебрался в Грецию в 2023 году из Сербии, где выступал за «Борац Чачак» и некоторое время привлекал внимание «Локомотива-Кубань».
В этом году «Бахчешехир», за который теперь будет играть защитник, добрался до полуфиналов Еврокубка и чемпионата Турции.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бахчешехира»
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