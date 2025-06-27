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Джален Рейнольдс и УНИКС заключили новый контракт

Центровой продолжит выступления за казанский клуб.

УНИКС объявил о подписании нового соглашения с Джаленом Рейнольдсом (32 года, 207 см) по схеме «1+1».

Баскетболист выступает за команду из Казани на протяжении трех сезонов, став за это время чемпионом (2023), а также серебряным (2024) и бронзовым (2025) призером.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок принял участие в 51 матче, набирая в среднем 14,3 очка (54,2% с игры), 5,6 подбора, 1,9 передачи и 1,3 перехвата за 20 минут на паркете.

В апреле 3-кратный участник Матча Всех Звезд стал самым результативным иностранным игроком в истории лиги.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт УНИКСа
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