«Олимпиакос» официально расстался с Лукой Вильдосой
Лука Вильдоса стал свободным агентом.
«Олимпиакос» объявил о разрыве контракта с игроком.
29-летний аргентинский разыгрывающий набирал 4,8 очка, 1,5 подбора и 2,7 передачи за 17,7 минуты в среднем в 33 матчах Евролиги.
Защитник, скорее всего, продолжит карьеру в «Виртусе».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Олимпиакоса»
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