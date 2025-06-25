«Олимпиакос» официально расстался с Лукой Вильдосой

Лука Вильдоса стал свободным агентом.

«Олимпиакос» объявил о разрыве контракта с игроком.

29-летний аргентинский разыгрывающий набирал 4,8 очка, 1,5 подбора и 2,7 передачи за 17,7 минуты в среднем в 33 матчах Евролиги.

Защитник, скорее всего, продолжит карьеру в «Виртусе».