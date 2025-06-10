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Евгений Минченко: «Джекири доказал, что является одним из лучших «больших» в лиге»

Центровой МБА-МАИ отметил нигерийского баскетболиста ЦСКА.

«Тони Джекири провел очень качественный сезон, и с ним было действительно тяжело играть. В финальной серии он доказал, что является одним из лучших больших в лиге. Как показала эта серия – атаковать он может с любой дистанции, пусть с какой-то и не так часто. Хотя у «Зенита» Винс Хантер тоже хороший баскетбол показал», – сказал Минченко в эфире студии Единой лиги ВТБ.

В 13 матчах прошедшего плей-офф центровой ЦСКА Тони Джекири набирал в среднем 10,6 очка (55,6% с игры) и 5,6 подбора.

В 6-м матче финала против «Зенита», который московский клуб выиграл и стал чемпионом (96:73, 4-2), баскетболист отметился 11 очками (3 из 6 с игры), 4 подборами, 1 передачей, 1 перехватом и 1 блок-шотом.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Единой лиги ВТБ
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Тони Джекири
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Евгений Минченко
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