0

«Это всегда честь». Лаури Маркканен подтвердил участие в Евробаскете-2025

Лаури Маркканен подтвердил, что сыграет за Финляндию на Евробаскете-2025.

«Надеть майку сборной Финляндии – это всегда честь. С нетерпением жду турнира, но я всегда с гордостью надеваю ее, включая товарищеские матчи.

Нам предстоит большая работа, и мы наверняка столкнемся с неудачами, но мы, разумеется, нацелены на игры за медали. Недостаточно просто сыграть домашние матчи. Мы хотим продолжить путь в Ригу», – сказал форвард «Юты».

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?1821 голос
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ФИБА
logoЛаури Маркканен
logoЕвробаскет-2025
logoЮта
logoсборная Финляндии
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Юта» рассматривает предложения по обмену Лаури Маркканена и Уокера Кесслера
1710 июня, 10:09
Bleacher Report назвал Джейлена Брауна в списке целей «Атланты» и «Филадельфии»
103 июня, 12:55
От «Филадельфии» ждут попыток заполучить Кевина Дюрэнта или Лаури Маркканена за счет 3-го драфт-пика и контракта Пола Джорджа
2519 мая, 15:18
Лаури Маркканен о сборной Финляндии: «Надеюсь, нам удастся наделать шума на Евробаскете и добиться успеха»
15 апреля, 20:34
Главные новости
«Кливленд» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта
2 минуты назад
Георгий Жбанов и «Зенит» подпишут новое соглашение на 3 года
22 минуты назад
ACB. 1/2 финала. «Валенсия» разгромила «Тенерифе» во 2-м матче
вчера, 21:01
Чемпионат Италии. Финал. 29 очков Шенгелии помогли «Виртусу» победить «Брешию» в 1-м матче
вчера, 20:50
«Финикс» ведет активные реговоры с пятью командами по поводу обмена Кевина Дюрэнта
14вчера, 20:44
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» обыграл «Будучность» и завоевал рекордный восьмой титул чемпиона
вчера, 20:15
Дориан Финни-Смит перенес операцию на лодыжке и будет готов к тренировочному лагерю
вчера, 20:03
Джейлен Уильямс о 17 потерях «Оклахомы»: «Отстой. Они приводили к тачдаунам»
5вчера, 19:53
Адам Сильвер: «Отказались от наклеек десять лет назад из-за жалоб на скользкий паркет»
4вчера, 19:43
Марк Стейн: «Не слышал ни одного сценария, в котором Кайри Ирвинг оказывается в другой команде»
1вчера, 19:17
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» обыграл «Анадолу Эфес» в гостях и сравнял счет в серии (2-2)
вчера, 19:37
«Автодор» расстанется с Брайантом Кроуфордом
вчера, 18:07
«Олимпиакос» предложил Василие Мицичу 3-летний контракт на 9 млн евро
вчера, 17:36
Зоран Лукич: «Считаю Россию своей родной страной»
вчера, 15:55
Андрей Кириленко о предстоящих товарищеских матчах: «Хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами»
1вчера, 14:38
«Даллас» доволен просмотром Линь Вэя из «Нанкина», стороны обсуждают сотрудничество
вчера, 10:59
«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса
вчера, 10:52
Главный тренер Марко Барац перешел из «Меги» в «Бахчешехир»
вчера, 10:20Фото
«Париж» хочет заполучить Карсена Эдвардса
вчера, 10:05
Совет Лиги ВТБ не будет рассматривать предложение Андрея Ведищева об отмене или сокращении серии за бронзу чемпионата
7вчера, 09:45