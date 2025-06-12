«Это всегда честь». Лаури Маркканен подтвердил участие в Евробаскете-2025
Лаури Маркканен подтвердил, что сыграет за Финляндию на Евробаскете-2025.
«Надеть майку сборной Финляндии – это всегда честь. С нетерпением жду турнира, но я всегда с гордостью надеваю ее, включая товарищеские матчи.
Нам предстоит большая работа, и мы наверняка столкнемся с неудачами, но мы, разумеется, нацелены на игры за медали. Недостаточно просто сыграть домашние матчи. Мы хотим продолжить путь в Ригу», – сказал форвард «Юты».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ФИБА
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