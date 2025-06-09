«Первые два-три месяца я почти ни с кем не разговаривал. Но именно так я быстро выучил испанский. А потом началось невероятное путешествие». Лука Дончич рассказал о жизни в академии «Реала»

Баскетболист уехал из Словении в Испанию в 13 лет.

«Честно говоря, это было трудное решение. Сначала я вообще не знал языка. Я знал только самые основы, типа «привет», «как дела?». Вокруг никто не говорил на моем языке. Я немного учил английский, так что кое-что понимал. Но это было тяжело.

Так что в тот момент почти вся моя жизнь свелась к баскетболу. Иногда я играл в футбол, потому что ходил в школу с футболистами. Мы иногда гоняли мяч, но они были футболистами, так что мне с ними было не тягаться. Но в целом это было непросто.

Думаю, первые два-три месяца я почти ни с кем не разговаривал. Но именно так я быстро выучил испанский. А потом началось невероятное путешествие. Оно изменило мою жизнь к лучшему.

Мы жили в общежитии. Первые три года «Реал» еще строил свое, так что мы жили при школе. В комнате – по три человека, очень тесно.

Со мной жил бразилец, кажется… Уже не помню точно, кто был со мной, потому что состав постоянно менялся. Потом «Реал» построил свое общежитие, и там было очень круто, как в отеле.

С 7.30 до 8.30 у нас была тренировка. Потом с 9.15 до 17.30 – учеба. А с 18.00 до 21.00 – снова тренировка. По средам у нас был выходной. Но все остальные дни – так. Плюс игры по субботам и воскресеньям», – рассказал Дончич.

В 16 лет защитник дебютировал в основной команде «Реала», став самым молодым игроком в истории клуба.

Он помог «Реалу» выиграть Евролигу в 2018 году, получив звания MVP регулярного сезона, MVP «Финала четырех» и попав в символическую сборную турнира.