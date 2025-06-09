  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Первые два-три месяца я почти ни с кем не разговаривал. Но именно так я быстро выучил испанский. А потом началось невероятное путешествие». Лука Дончич рассказал о жизни в академии «Реала»
0

«Первые два-три месяца я почти ни с кем не разговаривал. Но именно так я быстро выучил испанский. А потом началось невероятное путешествие». Лука Дончич рассказал о жизни в академии «Реала»

Баскетболист уехал из Словении в Испанию в 13 лет.

«Честно говоря, это было трудное решение. Сначала я вообще не знал языка. Я знал только самые основы, типа «привет», «как дела?». Вокруг никто не говорил на моем языке. Я немного учил английский, так что кое-что понимал. Но это было тяжело.

Так что в тот момент почти вся моя жизнь свелась к баскетболу. Иногда я играл в футбол, потому что ходил в школу с футболистами. Мы иногда гоняли мяч, но они были футболистами, так что мне с ними было не тягаться. Но в целом это было непросто.

Думаю, первые два-три месяца я почти ни с кем не разговаривал. Но именно так я быстро выучил испанский. А потом началось невероятное путешествие. Оно изменило мою жизнь к лучшему.

Мы жили в общежитии. Первые три года «Реал» еще строил свое, так что мы жили при школе. В комнате – по три человека, очень тесно.

Со мной жил бразилец, кажется… Уже не помню точно, кто был со мной, потому что состав постоянно менялся. Потом «Реал» построил свое общежитие, и там было очень круто, как в отеле.

С 7.30 до 8.30 у нас была тренировка. Потом с 9.15 до 17.30 – учеба. А с 18.00 до 21.00 – снова тренировка. По средам у нас был выходной. Но все остальные дни – так. Плюс игры по субботам и воскресеньям», – рассказал Дончич.

В 16 лет защитник дебютировал в основной команде «Реала», став самым молодым игроком в истории клуба.

Он помог «Реалу» выиграть Евролигу в 2018 году, получив звания MVP регулярного сезона, MVP «Финала четырех» и попав в символическую сборную турнира.

Как котируете Тайриза Халибертона?8049 голосов
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Mind the Game
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoРеал
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руководители команд НБА считают обмен Луки Дончича «подарком» для «Лейкерс»
14вчера, 11:09
Лука Дончич: «Важная вещь для игроков – понимание своей роли. Нужно знать, что ты умеешь делать хорошо, и делать именно это»
1вчера, 10:49
Леброн Джеймс: «В Европе главное – это развитие навыков и основ. В Америке это «игра, игра, игра»
118 июня, 15:31
Главные новости
«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Белграде (Basketball Sphere)
11 минут назад
Эксперт Сэм Весени: «Ценность Егора Демина резко возрастет, если у него появится бросок»
26 минут назад
«Новый Орлеан» рассмотрит варианты обмена Брюса Брауна по схеме «сайн-энд-трейд»
2сегодня, 16:34
1-й и 2-й матчи финальной серии – самые просматриваемые программы на телевидении с первой недели мая
1сегодня, 16:17
Яннис Адетокумбо: «Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс»
7сегодня, 15:52
Брайан Уиндхорст: «Межсезонье НБА в этом году наступит быстрее, чем обычно»
сегодня, 15:39
«Сакраменто» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду и Трэю Янгу
6сегодня, 15:21
Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели»
5сегодня, 15:08
Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо не просил об обмене. «Бакс» не собираются его обменивать»
6сегодня, 14:39
Михаил Дегтярев: «Уверен, следующий сезон Единой лиги ВТБ будет не менее интригующим»
сегодня, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» принимает «Бешикташ» в 3-й игре серии
21 минуту назадLive
«Юта» планирует изучить варианты обмена Джона Коллинза
сегодня, 16:51
Мария Клюндикова о дебюте за «Миннесоту»: «Немного нервничала, но вышла очень хорошо»
сегодня, 16:41
Илона Корстин: «Переломный момент финальной серии был в 5-м матче, когда ЦСКА отыграл в четвертой четверти отставание в 13 очков»
1сегодня, 16:21
Вице-президент «Норникеля»: «Чемпионство ЦСКА абсолютно заслуженно»
сегодня, 15:45
В сети появилось видео тренировки Луки Дончича в тренажерном зале
5сегодня, 14:48Видео
Сергей Кущенко: «Финальная серия стала украшением сезона Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:20
Александар Везенков исключил возможность выступления за сборную Кипра
сегодня, 14:00
Найджел Уильямс-Госс подтвердил уход из «Олимпиакоса»
сегодня, 13:50
6-й пик драфта Джарретт Калвер близок к переходу в клуб из Японии
сегодня, 12:57