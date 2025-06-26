Александр Платунов продолжит карьеру в МБА-МАИ
Александр Платунов переберется в Москву.
По сообщению телеграм-канала «Перехват», 27-летний российский разыгрывающий будет выступать за МБА-МАИ после ухода из УНИКСа.
Платунов провел 8 лет профессиональной карьеры в «Парме», после чего единственный сезон в Казани у игрока не сложился, во многом из-за травм.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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