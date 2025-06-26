Евгений Минченко официально покинул МБА-МАИ
У Евгения Минченко закончился контракт.
Центровой завершил выступление за МБА-МАИ после двух лет сотрудничества.
Минченко набирал 5,8 очка и 4,8 подбора в среднем в прошедшем сезоне.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1602 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети МБА-МАИ
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