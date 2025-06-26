УНИКС официально попрощался с Александром Платуновым

Александр Платунов завершил сотрудничество с УНИКСом.

У 27-летнего российского разыгрывающего не сложилось взаимодействие с казанским клубом.

Платунов пропустил начало и конец дебютного сезона в УНИКСе из-за травм и отыграл только 22 матча, набирая 1,9 очка и 1,4 передачи за 11 минут в среднем в Лиге ВТБ.

В последнем розыгрыше чемпионата за «Парму» его показатели – 8 очков, 2,7 передачи и 1,8 подбора за 22,7 минуты при 38,2% точности из-за дуги.