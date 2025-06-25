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«Бильбао» расстался с Мухаммадом-Али Абдур-Рахманом и Марвином Джонсом

«Бильбао» объявил об уходе американских игроков.

Разыгрывающий Мухаммад-Али Абдур-Рахман (30 лет, 193 см) и центровой Марвин Джонс (31 год, 213 см) покинули испанский клуб.

Абдур-Рахман набирал 10,4 очка, 2 подбора и 2,1 передачи в чемпионате Испании. На счету Джонса 8,4 очка и 3,5 подбора за 19,3 минуты в среднем.

«Бильбао» завершил турнир на 16-м месте с результатом 11-23.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бильбао»
Мухаммад-Али Абдур-Рахман
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logoчемпионат Испании
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Марвин Джонс
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