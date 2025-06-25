«Бильбао» расстался с Мухаммадом-Али Абдур-Рахманом и Марвином Джонсом
«Бильбао» объявил об уходе американских игроков.
Разыгрывающий Мухаммад-Али Абдур-Рахман (30 лет, 193 см) и центровой Марвин Джонс (31 год, 213 см) покинули испанский клуб.
Абдур-Рахман набирал 10,4 очка, 2 подбора и 2,1 передачи в чемпионате Испании. На счету Джонса 8,4 очка и 3,5 подбора за 19,3 минуты в среднем.
«Бильбао» завершил турнир на 16-м месте с результатом 11-23.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бильбао»
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