«Бильбао» расстался с Мухаммадом-Али Абдур-Рахманом и Марвином Джонсом

«Бильбао» объявил об уходе американских игроков.

Разыгрывающий Мухаммад-Али Абдур-Рахман (30 лет, 193 см) и центровой Марвин Джонс (31 год, 213 см) покинули испанский клуб.

Абдур-Рахман набирал 10,4 очка, 2 подбора и 2,1 передачи в чемпионате Испании. На счету Джонса 8,4 очка и 3,5 подбора за 19,3 минуты в среднем.

«Бильбао» завершил турнир на 16-м месте с результатом 11-23.