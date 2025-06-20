Дарран Хиллиард официально присоединился к «Бильбао»
Дарран Хиллиард сменил клуб.
«Бильбао» объявил о подписании американского защитника (32 года, 196 см).
Хиллиард провел большую часть сезона-2024/25 в Испании в «Бреогане» и присоединился к УНИКСу перед плей-офф Лиги ВТБ.
Защитник набирал 8,9 очка, 1,8 подбора и 1,4 передачи в 10 матчах за казанский клуб.
Стороны не стали продолжать сотрудничество.
«Бильбао» завершил чемпионат Испании на 16-м месте с результатом 11-23.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Бильбао»
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