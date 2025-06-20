Дарран Хиллиард официально присоединился к «Бильбао»

Дарран Хиллиард сменил клуб.

«Бильбао» объявил о подписании американского защитника (32 года, 196 см).

Хиллиард провел большую часть сезона-2024/25 в Испании в «Бреогане» и присоединился к УНИКСу перед плей-офф Лиги ВТБ.

Защитник набирал 8,9 очка, 1,8 подбора и 1,4 передачи в 10 матчах за казанский клуб.

Стороны не стали продолжать сотрудничество.

«Бильбао » завершил чемпионат Испании на 16-м месте с результатом 11-23.