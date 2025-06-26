9 европейцев выбраны в первом раунде драфта-2025 НБА
Егор Демин ушел на драфте выше всех других игроков из Европы.
Всего в первом раунде драфта-2025 были выбраны 9 европейцев на позициях с 8-й (Демин) по 30-ю (Конан Нидерхаузер).
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1377 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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