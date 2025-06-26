Мэтт Ллойд о Йоане Беранже: «Защитная универсальность сейчас наиболее критична в оценке центровых»
Мэтт Ллойд прокомментировал выбор «Миннесоты».
Команда взяла центрового Йоана Беранже (206 см, 18 лет) под 17-м номером на драфте-2025.
«Защитная универсальность сейчас является главным показателем для 5-й позиции в НБА. Кроме элитного защитника «краски» уровня Зала славы, как Руди Гобер.
Мы считаем, что в неразберихе Йоан сможет накрывать и защитника, и «винга» в разменах, если будет нужно. Его мобильность, гибкость, скорость находятся на элитном уровне. Эти навыки должны перейти в НБА.
Это не единственный показатель, на который мы смотрим, но защитная универсальность сейчас наиболее критична», – рассказал генменеджер «Тимбервулвз».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйна Мура
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