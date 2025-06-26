«Теперь это мой дом». Егор Демин обратился к болельщикам «Бруклина»
Российский разыгрывающий записал первое обращение к фанатам.
Егор Демин был выбран под 8-м пиком «Бруклином» на драфте-2025.
«Болельщики «Нетс», как дела? Меня зовут Егор. Благодарен возможности оказаться здесь. Только что осознал, что теперь это мой дом», – сказал Демин.
Церемония драфта проходит на арене в Бруклине.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальные соцсети «Бруклина»
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