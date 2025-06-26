«Юта» поднялась на драфте, чтобы взять Уолтера Клэйтона

«Юта» и «Вашингтон» договорились об обмене на драфте.

«Джаз» использовала 18-й пик драфта, чтобы выбрать разыгрывающего Флориды Уолтера Клэйтона (190 см, 22 года). «Уизардс» взамен приобрели 21-й пик драфта-2025 и несколько пиков второго раунда (43-й пик драфта-2025, пики драфтов-2031 и 2032).