«Юта» поднялась на драфте, чтобы взять Уолтера Клэйтона
«Юта» и «Вашингтон» договорились об обмене на драфте.
«Джаз» использовала 18-й пик драфта, чтобы выбрать разыгрывающего Флориды Уолтера Клэйтона (190 см, 22 года).
«Уизардс» взамен приобрели 21-й пик драфта-2025 и несколько пиков второго раунда (43-й пик драфта-2025, пики драфтов-2031 и 2032).
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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