«Никс» проведут собеседование с Джеймсом Боррего

Обнаружился еще один кандидат на место главного тренера «Нью-Йорка».

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщает, что «Никс» проведут собеседование с помощником главного тренера «Пеликанс» Джеймсом Боррего.

Боррего известен по работе в «Шарлотт» с 2018 по 2022 год. Он дважды выводил команду в плей-ин и одержал 138 побед при 163 поражениях.

«Никс» провели собеседования с Майком Брауном, Тэйлором Дженкинсом и Майкой Нори.