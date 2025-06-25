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Андрей Кириленко: «Влад Голдин не «доживет» до второго раунда – его должны выбрать в первом»

Андрей Кириленко уверен, что Влад Голдин будет выбран в 1-м раунде драфта.

«У Влада Голдина на сегодняшний момент перспектив больше, чем у Виктора Лахина. Просто потому, что он уже готовый центровой фактически для любой команды. И подойдет любой.

Сейчас часто приходится слышать, что такие большие баскетболисты будто не нужны. Что все бегут, бросают трехочковые. Но это обманчивая точка зрения. Практика показала: в завершившемся финале НБА большую роль сыграли Тернер и Хартенштайн. Если бы не они, их команды получили внушительный пробел в своей игре. Нужны центровые, которые своим телом закрывают «краску». Их наличие играет большую роль в защите.

Когда «Нью‑Йорк» расстался с Хартенштайном, я сразу сказал, что это серьезная потеря. Можно быть классной командой, которая хорошо бежит и бросает, но нужен один настоящий центровой. И он был практически у всех команд, бравших титулы. Лично я уверен, что Голдин не «доживет» до второго раунда – его должны выбрать в первом», – сказал президент РФБ.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?10050 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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