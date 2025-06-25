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Егор Демин о просмотрах в НБА: «Все тренировки как будто очень похожи, но при этом максимально разные. То же самое в интервью»

Егор Демин поделился впечатлениями от поездок по клубам НБА.

Российский разыгрывающий посетил заинтересованные в нем команды в преддверии драфта и рассказал об этом Дмитрию Матеранскому в интервью «Взял Мяч».

– На самом деле, я никогда себе особо не представлял, как оно на деле выглядит, пока вот не начал ближе к этому подходить. В особенности вот этот месяц сейчас, сложно понять вообще, как это  все будет устроено. На самом деле, я думаю, что очень много людей даже не знают, сколько деталей и сколько всяких мелочей могут повлиять на драфт. И даже не моей стороны, а со стороны команд. Вот все эти мок-драфты, которые сейчас есть, – это вообще все может измениться в последнюю секунду, и никто не знает, как оно сложится, поэтому я даже ничего особенно предугадывать не хочу. 

– Ты разобрался, на что в тебе смотрят и что от тебя ждут? 

– Ну я не пытаюсь залезть к ним в головы и понять: “Вот, они хотят от меня увидеть это или это”. Команды зовут тренироваться, чтобы посмотреть на меня как на человека, и познакомиться со мной лично. То есть многие смотрят на меня не как на “Егора-игрока”, а как на “Егора-человека”. Чтобы побольше узнать про меня. Так как я не американец, я не был у них на виду все эти годы – только несколько месяцев. Меня мало кто в принципе как человека знает, правильно? По сравнению с ребятами, которые в старшей школе играли здесь, и за ними давно следят. Поэтому внимание больше к тому, как я себя веду: и на площадке, и насколько я хороший напарник по команде, насколько я готов к конкуренции. Все скиллы, которые я могу показать им, они уже видели. Поэтому эти, на самом деле, тренировки… тут ребята некоторые переживают: “Я забил здесь трехочковых больше, чем тут, поэтому этим я понравлюсь больше”. Им вообще все равно, сколько ты бросков забил. Им важнее смотреть на какие-то вещи, которых они еще не видели и которых они еще не знают. Поэтому для меня фокус – это просто быть собой. Находить вот этот баланс на тренировках между конкуренцией со всеми на площадке и тем, чтобы при этом хорошим партнером быть и помогать остальным.

– Они же дают тебе какой-то хороший фидбэк? 

– Ну не совсем мне напрямую, само собой, это больше идет через агентов, в мою команду это закидывают. Мне в основном просто говорят: “Молодец! Нам понравилась твоя энергия. Хорошая тренировка!”

– А интервью? Разговоры с командами как проходят, они говорят о баскетболе? Или тоже обо всем на свете?

– Это вообще “сборная солянка”, эти интервью – они обо всем. И вот, кстати, интересно. Сам формат и тренировок, и интервью в разных командах, как будто это все очень похоже. То есть я примерно понимаю, какой будет план:  сначала индивидуальная работа, скиллы: дриблинг, “финишинг” – завершения, броски. Потом один на один, три на три. И вот в таком формате все тренировки проходят, но при этом все они максимально разные. У каждой команды свои какие-то фишки есть. И то же самое в интервью: они как бы все примерно одинаковые. Все пытаются понять, кто ты как человек, в каком формате ты мыслишь. И про баскетбол, и просто в жизни, какие у тебя принципы, моральные какие-то вещи и так далее. Но при этом у всех свои способы об этом узнать. То есть некоторые команды просили меня нарисовать какую-то комбинацию, например, которую я бы сыграл на последних секундах.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?9949 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RNGN
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