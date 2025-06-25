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«Если тебя не выбрали в лотерее, жизнь не потеряна». Андрей Кириленко допускает, что Егор Демин не попадет в Топ-15 драфта

Андрей Кириленко оценил шансы Егора Демина на драфте НБА.

«Когда Демин перешел в «Реал», это был очень серьезный шаг вперед. Уже в 17 лет у него появились очень хорошие перспективы, его подключали к основному составу. Это был знак, что все идет правильно. И он сделал следующий шаг - отправился в университет. Сейчас далеко не каждый молодой игрок выберет такой путь. Это большой риск, фактически ты все начинаешь с начала. Егору большой респект - он не боится проблем. И при этом остается на земле - очень важное качество. Мог же ведь и нос задрать.

Возможен вариант, при котором Демина не окажется в топ‑15?

Да. Игроки, которым прогнозирую 10–20‑й номера, должны подходить команде по стилю. Бывает, что кто‑то из них улетает в конец первого раунда. Но не надо боятся - это не имеет большого значения. Если тебя не выбрали в лотерее до 15‑го номера, жизнь не потеряна. Клубы решают свои задачи по составу. Огромное количество примеров, когда звездами становились игроки, которые не были выбраны высоко на драфте. У того же Николы Йокича был 41‑й пик», – сказал президент РФБ.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?10050 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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