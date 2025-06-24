Отец Шэя Гилджес-Александера о сыне: «Что делает его лучшим человеком, так это то, как он ведет себя за пределами площадки»

Отец Шэя Гилджес-Александера рассказал, почему он гордится сыном.

«Все люди и все равны. Да, Шэй играет в баскетбол, он потрясающий игрок, но это не значит, что он лучше других как человек.

Что делает его лучшим человеком, так это то, как он ведет себя за пределами площадки. Вот чем я горжусь больше всего», – сказал Вон Александер во время чемпионского парада «Оклахомы».