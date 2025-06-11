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Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Монако» обыграл «Виллербан» в 4-м матче и вышел в финал

Сегодня, 10 июня, прошел один матч 1/2 финала плей-офф чемпионата Франции.

«Монако» обыграл «Виллербан» в 4-м матче серии и вышел в финал (91:86, 3-1).

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до 3 побед)

Четвертый матч

«Монако» победил в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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