Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Монако» обыграл «Виллербан» в 4-м матче и вышел в финал
Сегодня, 10 июня, прошел один матч 1/2 финала плей-офф чемпионата Франции.
«Монако» обыграл «Виллербан» в 4-м матче серии и вышел в финал (91:86, 3-1).
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Четвертый матч
«Монако» победил в серии – 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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