Жоффре Ловернь подтверждает уход из «Виллербана» в это межсезонье
«Виллербан» расстанется с Жоффре Ловернем.
33-летний центровой подтверждает грядующий уход из французского клуба. Ранее Ловернь уже рассказывал, что команда не проявляет никакого интереса к продлению сотрудничества.
Ловернь набирал 11,5 очка и 4,1 подбора за 18,7 минуты в среднем в чемпионате Франции и 11,3 очка и 4,9 подбора за 20,2 минуты в Евролиге в сезоне-2024/25.
Баскетболист провел в «Виллербане» 3 года.
В середине чемпионата центровой говорил о желании присоединиться к «Партизану».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Gigantes del Basket
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