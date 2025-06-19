Жоффре Ловернь подтверждает уход из «Виллербана» в это межсезонье

«Виллербан» расстанется с Жоффре Ловернем.

33-летний центровой подтверждает грядующий уход из французского клуба. Ранее Ловернь уже рассказывал, что команда не проявляет никакого интереса к продлению сотрудничества.

Ловернь набирал 11,5 очка и 4,1 подбора за 18,7 минуты в среднем в чемпионате Франции и 11,3 очка и 4,9 подбора за 20,2 минуты в Евролиге в сезоне-2024/25.

Баскетболист провел в «Виллербане » 3 года.

В середине чемпионата центровой говорил о желании присоединиться к «Партизану».