«Новый Орлеан» намерен заполучить на драфте Эйса Бэйли
«Пеликанс» пытаются найти способ заполучить Эйса Бэйли.
«Есть мнение, что Бэйли надеется найти свой бросковый ритм в городе, известном джазом. Но это не только Бруклин. Новый Орлеан также связывали с Бэйли – об этом интересе впервые сообщил Кевин О’Коннор несколько недель назад – и этот интерес только усилился.
Мне сказали, что «Пеликанс» очень серьезно настроены попытаться подняться на драфте и сделать Бэйли своим парнем», – пишет эксперт по драфту Рафаэль Барлоу.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBA Big Board
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