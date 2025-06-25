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«Новый Орлеан» намерен заполучить на драфте Эйса Бэйли

«Пеликанс» пытаются найти способ заполучить Эйса Бэйли.

«Есть мнение, что Бэйли надеется найти свой бросковый ритм в городе, известном джазом. Но это не только Бруклин. Новый Орлеан также связывали с Бэйли – об этом интересе впервые сообщил Кевин О’Коннор несколько недель назад – и этот интерес только усилился.

Мне сказали, что «Пеликанс» очень серьезно настроены попытаться подняться на драфте и сделать Бэйли своим парнем», – пишет эксперт по драфту Рафаэль Барлоу.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?10050 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBA Big Board
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