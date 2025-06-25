«Новый Орлеан» намерен заполучить на драфте Эйса Бэйли

«Пеликанс» пытаются найти способ заполучить Эйса Бэйли.

«Есть мнение, что Бэйли надеется найти свой бросковый ритм в городе, известном джазом. Но это не только Бруклин . Новый Орлеан также связывали с Бэйли – об этом интересе впервые сообщил Кевин О’Коннор несколько недель назад – и этот интерес только усилился.

Мне сказали, что «Пеликанс» очень серьезно настроены попытаться подняться на драфте и сделать Бэйли своим парнем», – пишет эксперт по драфту Рафаэль Барлоу.