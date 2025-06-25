Ви Джей Эджкомб: «Встреча с руководителями «Сиксерс» прошла очень хорошо. Мне кажется, что я отлично вписываюсь в команду»
Защитник Ви Джей Эджкомб – один из основных претендентов – был приятно удивлен собеседованием с руководством клуба.
«Было здорово познакомиться с владельцами, президентом и тренерами. Думаю, все прошло очень хорошо.
Мне кажется, что я неплохо сочетаюсь с ключевыми игроками «Филадельфии». Они очень хороши. Эмбиид – MVP лиги. Думаю, что смогу отлично вписаться в этот состав.
Тренер Ник Нерс ориентирован на защиту. Считаю, что и так делаю упор на этом», – рассказал Эджкомб.
Эйс Бэйли отказался от просмотра в команде.
«Буду рад любому исходу. Пусть все идет своим ходом.
Могу контролировать только то, что в моих силах. Пусть все оценивают меня так, как хотят», – заключил защитник.
Также сообщается, что «Филадельфия» не связывалась с Тре Джонсоном (8-й в прогнозе ESPN) с драфт-комбайна в прошлом месяце.