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Ви Джей Эджкомб: «Встреча с руководителями «Сиксерс» прошла очень хорошо. Мне кажется, что я отлично вписываюсь в команду»

«Филадельфия» продолжает определяться с 3-м пиком на драфте-2025.

Защитник Ви Джей Эджкомб – один из основных претендентов – был приятно удивлен собеседованием с руководством клуба.

«Было здорово познакомиться с владельцами, президентом и тренерами. Думаю, все прошло очень хорошо.

Мне кажется, что я неплохо сочетаюсь с ключевыми игроками «Филадельфии». Они очень хороши. Эмбиид – MVP лиги. Думаю, что смогу отлично вписаться в этот состав.

Тренер Ник Нерс ориентирован на защиту. Считаю, что и так делаю упор на этом», – рассказал Эджкомб.

Эйс Бэйли отказался от просмотра в команде.

«Буду рад любому исходу. Пусть все идет своим ходом.

Могу контролировать только то, что в моих силах. Пусть все оценивают меня так, как хотят», – заключил защитник.

Также сообщается, что «Филадельфия» не связывалась с Тре Джонсоном (8-й в прогнозе ESPN) с драфт-комбайна в прошлом месяце.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?9761 голос
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
logoЭйс Бэйли
logoВи Джей Эджкомб
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