Ви Джей Эджкомб: «Встреча с руководителями «Сиксерс» прошла очень хорошо. Мне кажется, что я отлично вписываюсь в команду»

«Филадельфия» продолжает определяться с 3-м пиком на драфте-2025.

Защитник Ви Джей Эджкомб – один из основных претендентов – был приятно удивлен собеседованием с руководством клуба.

«Было здорово познакомиться с владельцами, президентом и тренерами. Думаю, все прошло очень хорошо.

Мне кажется, что я неплохо сочетаюсь с ключевыми игроками «Филадельфии». Они очень хороши. Эмбиид – MVP лиги. Думаю, что смогу отлично вписаться в этот состав.

Тренер Ник Нерс ориентирован на защиту. Считаю, что и так делаю упор на этом», – рассказал Эджкомб.

Эйс Бэйли отказался от просмотра в команде.

«Буду рад любому исходу. Пусть все идет своим ходом.

Могу контролировать только то, что в моих силах. Пусть все оценивают меня так, как хотят», – заключил защитник.

Также сообщается, что «Филадельфия » не связывалась с Тре Джонсоном (8-й в прогнозе ESPN) с драфт-комбайна в прошлом месяце.