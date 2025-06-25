Дилан Харпер: «Эйс Бэйли – самый веселый одноклубник в раздевалке»
Дилан Харпер рассказал об Эйсе Бэйли.
Баскетболисты вместе выступали за Ратгерс и теперь вышли на драфт-2025 НБА. Харпер закрепился на 2-й строчке прогнозов, Бэйли может уйти в Топ-6.
«Он самый веселый одноклубник в раздевалке. Поднимает всем настроение. Влияние на раздевалку – это его лучшая сторона. Его энергичность заразительна, все ее оценят», – рассказал Харпер.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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