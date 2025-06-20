Фрэнк Исола: «Агенты Бэйли считают, что в «Вашингтоне» ему будет проще стать звездой»

Эксперт ESPN объяснил непродуктивность тактики представителей Бэйли.

Сегодня агенты игрока в последний момент отменили просмотр Эйса Бэйли для «Филадельфии».

«Его окружение считает его игроком, достойным третьего пика. Так у «Сиксерс» как раз третий пик, так почему бы не встретиться с ними?

А потом мы слышим, что он якобы видит более простой путь к статусу звезды: если он попадет в команду вроде «Уизардс», то ему будет проще. Что вообще может быть «простого» в процессе превращения в звезду НБА? Это чистой воды самообман.

Если бы Бэйли оказался в «Сиксерс», то он бы попал к Нику Нерсу, в хорошо управляемую команду, и, возможно, сразу начал бы играть в значимых матчах», – объяснил Исола.