0

Фрэнк Исола: «Агенты Бэйли считают, что в «Вашингтоне» ему будет проще стать звездой»

Эксперт ESPN объяснил непродуктивность тактики представителей Бэйли.

Сегодня агенты игрока в последний момент отменили просмотр Эйса Бэйли для «Филадельфии».

«Его окружение считает его игроком, достойным третьего пика. Так у «Сиксерс» как раз третий пик, так почему бы не встретиться с ними?

А потом мы слышим, что он якобы видит более простой путь к статусу звезды: если он попадет в команду вроде «Уизардс», то ему будет проще. Что вообще может быть «простого» в процессе превращения в звезду НБА? Это чистой воды самообман.

Если бы Бэйли оказался в «Сиксерс», то он бы попал к Нику Нерсу, в хорошо управляемую команду, и, возможно, сразу начал бы играть в значимых матчах», – объяснил Исола.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?2074 голоса
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: nj.com
logoдрафт НБА
logoЭйс Бэйли
logoНБА
logoФиладельфия
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Уилбон: «Агенты Бэйли – болваны»
28 минут назад
Агенты Эйса Бэйли отменили просмотр с «Филадельфией»
739 минут назад
Главные новости
Майк Уилбон: «Агенты Бэйли – болваны»
28 минут назад
Агенты Эйса Бэйли отменили просмотр с «Филадельфией»
739 минут назад
«У нас есть один акционер, который пока отстранен». Евролига рассматривает расширение до 24 клубов и создание двух конференций
59 минут назад
«Индиана» – первая команда в истории НБА, 8 игроков которой набрали 200+ очков за один плей-офф
6сегодня, 11:58
Зак Крам: «Цифры говорят, что «Оклахома» – фаворит в седьмом матче»
4сегодня, 11:42
Последние три раза в истории НБА, когда команда отыгрывалась с 2-3 в финале, она в итоге становилась чемпионом
10сегодня, 11:02
Семен Антонов остается в ЦСКА еще на один сезон
8сегодня, 10:30
Никита Курбанов подписал с ЦСКА новый 1-летний контракт
10сегодня, 09:43
Шэмс Чарания: «Буквально один-два элемента отделяют «Хьюстон», «Майами» и «Миннесоту» от завершения сделки по Дюрэнту»
13сегодня, 08:10
Паскаль Сиакам стал автором трех лучших моментов 6-го матча финала
сегодня, 07:32Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Дарран Хиллиард официально присоединился к «Бильбао»
8 минут назадФото
ACB. Финал. «Реал» примет «Валенсию» в 1-й игре серии
48 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. Испания встретится с Германией, Чехия сыграет с Португалией и другие матчи
248 минут назад
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» встретится с «Парижем» в 3-м матче серии
сегодня, 08:34
Рик Карлайл о 7-м матче: «Это то, о чем ты мечтаешь с детства»
54 минуты назад
Рик Карлайл – самый возрастной главный тренер в истории финалов НБА
5сегодня, 11:29
Чет Холмгрен: «Не может быть никаких объяснений, никаких оправданий»
1сегодня, 11:18
До карьеры в НБА Сэм Прести занимался музыкой и играл на ударных
3сегодня, 11:06
«Купер был невероятен». Флэгг провел просмотровую тренировку для «Далласа»
1сегодня, 10:55
«Нью-Йорк» собирается бороться за Джейсона Кидда, «пока не закроется дверь»
5сегодня, 10:38