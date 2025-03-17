41 очко Энтони Эдвардса обеспечило «Миннесоте» победу во встрече с «Ютой»

19 из них лидер «Вулвс» набрал в первые 8 минут матча.

Эдвардс провел в игре 31 минуту и набрал 41 очко (16 из 27 с игры, 5 из 14 из-за дуги, 4 из 6 с линии), 2 подбора и 2 передачи.

Со стороный «Юты» выделялся Уокер Кесслер , собравший дабл-дабл: 15 очков (6 из 15 с игры, 1 из 6 из-за дуги, 2 из 2 с линии) и 19 подборов за 31 минуту на паркете.

«Миннесота » выиграла – 128:102.