41 очко Энтони Эдвардса обеспечило «Миннесоте» победу во встрече с «Ютой»
19 из них лидер «Вулвс» набрал в первые 8 минут матча.
Эдвардс провел в игре 31 минуту и набрал 41 очко (16 из 27 с игры, 5 из 14 из-за дуги, 4 из 6 с линии), 2 подбора и 2 передачи.
Со стороный «Юты» выделялся Уокер Кесслер, собравший дабл-дабл: 15 очков (6 из 15 с игры, 1 из 6 из-за дуги, 2 из 2 с линии) и 19 подборов за 31 минуту на паркете.
«Миннесота» выиграла – 128:102.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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