«Сакраменто» изучит варианты обмена Демара Дерозана и проверит спрос на Домантаса Сабониса

«Кингз» рассматривают возможность обмена двух лидеров команды.

«Ожидается, что «Кингз» изучат варианты обмена Демара Дерозана , шестикратного участника Матча всех звезд, который в среднем набирал 22,2 очка, 3,9 подбора и 4,4 передачи в этом сезоне, попадая 47,7% с игры и 32,8% трехочковых. У Дерозана осталось два года и 50,5 млн долларов по трехлетнему контракту, который он подписал с «Сакраменто» прошлым летом. Ему должны 24,8 млн долларов в следующем сезоне и 25,7 млн ​​долларов в сезоне-2026/27.

«Сакраменто » также может проверить спрос на Домантаса Сабониса », – пишет The Sacramento Bee.