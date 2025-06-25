«Сакраменто» изучит варианты обмена Демара Дерозана и проверит спрос на Домантаса Сабониса
«Кингз» рассматривают возможность обмена двух лидеров команды.
«Ожидается, что «Кингз» изучат варианты обмена Демара Дерозана, шестикратного участника Матча всех звезд, который в среднем набирал 22,2 очка, 3,9 подбора и 4,4 передачи в этом сезоне, попадая 47,7% с игры и 32,8% трехочковых. У Дерозана осталось два года и 50,5 млн долларов по трехлетнему контракту, который он подписал с «Сакраменто» прошлым летом. Ему должны 24,8 млн долларов в следующем сезоне и 25,7 млн долларов в сезоне-2026/27.
«Сакраменто» также может проверить спрос на Домантаса Сабониса», – пишет The Sacramento Bee.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Sacramento Bee
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