«Сакраменто» хочет получить пик 1-го раунда на предстоящем драфте, оценивает стоимость Малика Монка и Девина Картера на рынке

«Кингс» активны в торговых переговорах.

По информации Майкла Скотто из Hoops Hype, «Сакраменто» «активно участвуют в переговорах по обменам». Клуб «выразил желание» получить выбор в первом раунде драфта-2025. Скотто также сообщил, что «Кингс» изучали рынок по поводу защитников Малика Монка и Девина Картера.

Монк (27 лет, 191 см) завершил лучший сезон в карьере, установив личные рекорды по очкам (17,2), подборам (3,8) и передачам (5,6) за игру. Он вышел в стартовом составе в 45 матчах из 65 сыгранных – это максимум для него в карьере – и проводил на площадке в среднем 31,6 минуты (тоже рекорд).

Контракт баскетболиста действует до конца 2028 года с опцией игрока на последний сезон. В следующем году Монк заработает 18,8 миллиона долларов.

Картер (23 года, 191 см), выбранный «Кингс» под 13-м номером на прошлом драфте, принял участие 36 матчах дебютного сезона, набирая в среднем 3,8 очка за игру.

У «Сакраменто » в этом году есть только один пик на драфте – 42-й от «Чикаго». Их собственный пик первого раунда (13-й) принадлежит «Атланте».