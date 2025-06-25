«Сакраменто» будет основным претендентом на Денниса Шредера на рынке свободных агентов

«Кингз» ищут основного разыгрывающего.

По сообщению The Stein Line, клуб станет главным претендентом на подписание Денниса Шредера с рынка свободных агентов.

Немецкий защитник (31 год, 185 см) завершил сезон в «Детройте » в результате участия в обмене Джимми Батлера в «Голден Стэйт». В активе Шредера 10,8 очка, 2,7 подбора и 5,3 передачи за 25,1 минуты в среднем в 28 матчах за «Пистонс». Игрок заработал около 13 миллионов за последний год по своему соглашению.

Инсайдеры сообщают, что Шредер сможет претендовать на контракт на уровне полного исключения среднего уровня (14,1 миллиона).

Сообщается также об интересе к игроку со стороны «Далласа », но команда может выделить только исключение среднего уровня налогоплательщика (5,7 миллиона) на эту цель.