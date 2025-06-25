«Объясним все финансовые параметры». «Денвер» предложит Николе Йокичу продление на 3 года и 212 миллионов долларов
Никола Йокич должен будет принять решение по контракту.
Звездный центровой «Наггетс» может подписать продление на 3 года и 212 миллионов долларов, заранее отказавшись от опции на сезон-2027/28 по текущему соглашению.
Йокич может заработать дополнительный 81 миллион, если отложит продление до 21 октября.
«Мы обязательно предложим ему продление. Не уверен, что он его примет. Мы объясним все финансовые параметры, будем полностью откровенны. И он примет лучшее решение для себя и своей семьи», – поделился управляющий «Наггетс» Джош Кронке.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети DNVR Nuggets
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