Джош Кронке: «Мы добились своего положения нестандартным образом, вся наша организация такая»
Джош Кронке описал новый фронт-офис клуба.
Деятельностью организации будут управлять два вице-президента – Бен Тензер и Джон Уоллес. Первый займется зарплатной ведомостью и структурой команды. Второй будет работать с игроками и связями в НБА.
«Мы добились нынешнего положения нестандартным образом. Наш лучший баскетболист пришел под 41-м пиком, нестандартный путь и нестандартный баскетбол.
Наша организация этому соответствует.
Я буду участвовать в работе офиса, более активно на момент реорганизации. Но моя роль в клубе не ежедневная. Буду контролировать работу несколько дней в неделю, а дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация по ходу сезона», – поделился управляющий Джош Кронке, исполняющий роль президента.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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