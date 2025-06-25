Джош Кронке: «Мы добились своего положения нестандартным образом, вся наша организация такая»

Джош Кронке описал новый фронт-офис клуба.

Деятельностью организации будут управлять два вице-президента – Бен Тензер и Джон Уоллес. Первый займется зарплатной ведомостью и структурой команды. Второй будет работать с игроками и связями в НБА .

«Мы добились нынешнего положения нестандартным образом. Наш лучший баскетболист пришел под 41-м пиком, нестандартный путь и нестандартный баскетбол.

Наша организация этому соответствует.

Я буду участвовать в работе офиса, более активно на момент реорганизации. Но моя роль в клубе не ежедневная. Буду контролировать работу несколько дней в неделю, а дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация по ходу сезона», – поделился управляющий Джош Кронке, исполняющий роль президента.