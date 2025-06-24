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Амат Мбайе покинул ЦСКА

Французский форвард болше не будет выступать за московский клуб.

ЦСКА объявил о расставании с Аматом Мбайе (35 лет, 206 см) в связи с истечением контракта.

Мбайе выступал за армейцев на протяжении двух сезонов. В 2024 году форвард стал участником «Матча звезд» Единой лиги ВТБ.

За два года ветеран принял участие в 105 из 107 возможных матчей команды (94 – в старте).

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 10,3 очка (49,4% с игры, 38,5 из-за дуги), 2,8 подбора и 1,5 передачи.

«Андрей Ватутин и Наташа Фураева – вы должны гордиться тем, как вы управляете своей командой. Вы облегчаете работу, следя за тем, чтобы мы никогда ни в чем не нуждались. Спасибо за доверие и за то, что приняли меня в свою семью.

Тренер Пистолис – мы много говорили об этом, но я также хочу, чтобы весь мир знал, какой вы особенный. Ваши тактические детали элитны, но это даже не самая сильная ваша черта. Вы человек, и вы устанавливаете связи – позволяя игрокам легко влиться и чувствовать себя понятыми. Играть за вас было здорово, и наш успех легко проследить по тому, как вы все делаете.

Паша, Олег, Денис, Яннис, Алекс и Сергей – вся работа, которую вы делаете в тени, никогда не остается незамеченной для меня. Спасибо за то, что помогаете всем нам оттачивать свои навыки, чтобы быть лучшими на площадке.

Олег и Алекс – вы никогда не сможете победить меня один на один, просто помните об этом.

Паша – даже не думай отправлять мне программу из 5 подходов и 20 повторений этим летом, или я тебя заблокирую!

Тим, Димитриос, Старина Анатолий и Малыш Толя – спасибо за заботу о нас и за то, что всегда были готовы помочь нашим телам для выступлений на самом высоком уровне.

Щеп, Ник, Иван и Анатолий (и Тазу!) – спасибо, что следили за тем, чтобы в команде все всегда проходило гладко.

Руслан, Нина и Лена – за то, что сделали нашу раздевалку похожей на дом.

Отдельное спасибо Антону и Диме за заботу о моей семье, как о своей.

И, наконец, особое спасибо всем нашим болельщикам, которые всегда поддерживали нас и дома, и в гостях! Надеюсь, моя игра оправдала ваши ожидания, и вы получили столько же удовольствия от этих трофеев, сколько и я.

Знаю, что не назвал много имен – простите меня, пожалуйста. Многие из вас вносят свой вклад в то, чтобы сделать эту организацию элитной, и я искренне благодарен каждому из вас.

Удачи во всем. Я всегда буду считать вас семьей. ❤️💙», – написал Мбайе.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт ЦСКА
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Амат Мбайе
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