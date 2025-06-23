«Пари НН» подписал американского форварда Хантера Дина
Хантер Дин подписал контракт с «Пари НН».
24-летний форвард (208 см) отыграл 5 сезонов в NCAA, а в прошлом году перебрался в Словакию.
Дин набирал 12,9 очка, 8,5 подбора и 1,3 передачи в среднем за «Прьевидзу».
Соглашение с «Пари НН» рассчитано на следующий сезон.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пари НН»
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