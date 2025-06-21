Юрий Умрихин покинул ЦСКА
Защитник больше не будет выступать за московский клуб.
ЦСКА расстался с Юрием Умрихиным (25 лет, 190 см) в связи с истечением контракта.
Умрихин является воспитанником системы армейцев. В сезоне-2024/25 он принял участие в 3 матчах (18 очков и 4 передачи за 20 минут на площадке в сумме).
Так кто все же будет чемпионом НБА?677 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости