Юрий Умрихин покинул ЦСКА

Защитник больше не будет выступать за московский клуб.

ЦСКА расстался с Юрием Умрихиным (25 лет, 190 см) в связи с истечением контракта.

Умрихин является воспитанником системы армейцев. В сезоне-2024/25 он принял участие в 3 матчах (18 очков и 4 передачи за 20 минут на площадке в сумме).