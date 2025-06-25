«Жальгирис» официально сообщил о подписании Найджела Уильямс-Госса
Найджел Уильямс-Госс присоединился к «Жальгирису».
30-летний защитник (188 см) набирал 8,6 очка, 2,1 подбора и 3,4 передачи за 22,9 минуты в среднем в прошедшем сезоне Евролиги за «Олимпиакос».
Баскетболист подписал контракт по схеме «2+1». Ранее сообщалось, что игрок будет получать порядка 1,3 миллиона евро за сезон.
«Мы достаточно долго обсуждали наше возможное сотрудничество. Обрисовали свое видение на следующий сезон.
Он уважает нашу организацию, и ему понравилось внимание с нашей стороны. Именно такого игрока нам и не хватало», – заключил президент литовского клуба.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Жальгириса»
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