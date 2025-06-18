«Олимпиакос» подписал Антониса Караяннидиса, игрок останется в «Промитеасе» на правах аренды
Антонис Караяннидис стал игроком «Олимпиакоса».
«Олимпиакос» подписал четырехлетний контракт с центровым «Промитеаса» Антонисом Караяннидисом (23 года, 206 см). Однако бигмен останется в «Промитеасе» на сезон-2025/26 на правах аренды.
В прошедшем сезоне в Лиги чемпионов Караяннидис в среднем набирал 7,9 очка и делал 5,3 подбора за 20 минут на паркете.
Верите, что «Индиана» вернется?1711 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости