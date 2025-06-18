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«Олимпиакос» подписал Антониса Караяннидиса, игрок останется в «Промитеасе» на правах аренды

Антонис Караяннидис стал игроком «Олимпиакоса».

«Олимпиакос» подписал четырехлетний контракт с центровым «Промитеаса» Антонисом Караяннидисом (23 года, 206 см). Однако бигмен останется в «Промитеасе» на сезон-2025/26 на правах аренды.

В прошедшем сезоне в Лиги чемпионов Караяннидис в среднем набирал 7,9 очка и делал 5,3 подбора за 20 минут на паркете.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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