«Олимпиакос» подписал Антониса Караяннидиса, игрок останется в «Промитеасе» на правах аренды

Антонис Караяннидис стал игроком «Олимпиакоса».

«Олимпиакос » подписал четырехлетний контракт с центровым «Промитеаса » Антонисом Караяннидисом (23 года, 206 см). Однако бигмен останется в «Промитеасе» на сезон-2025/26 на правах аренды.

В прошедшем сезоне в Лиги чемпионов Караяннидис в среднем набирал 7,9 очка и делал 5,3 подбора за 20 минут на паркете.