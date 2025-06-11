Брэди Мэнек продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Брэди Мэнек завершил свой европейский этап.

26-летний американский форвард (206 см) перебрался в Европу в сезоне-2022/23 и отыграл 3 сезона в «Тофаше», «Жальгирисе » и «Мерсине ».

Литовский клуб отправил Мэнека в Турцию в аренду под конец сезона, форвард набирал 12,7 очка, 5,7 подбора и 1,2 передачи за 25 минут в среднем в 6 матчах национального чемпионата.

Мэнек не вернется в Литву и продолжит карьеру в Пуэрто-Рико.