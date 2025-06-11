Брэди Мэнек продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
Брэди Мэнек завершил свой европейский этап.
26-летний американский форвард (206 см) перебрался в Европу в сезоне-2022/23 и отыграл 3 сезона в «Тофаше», «Жальгирисе» и «Мерсине».
Литовский клуб отправил Мэнека в Турцию в аренду под конец сезона, форвард набирал 12,7 очка, 5,7 подбора и 1,2 передачи за 25 минут в среднем в 6 матчах национального чемпионата.
Мэнек не вернется в Литву и продолжит карьеру в Пуэрто-Рико.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Leones de Ponce
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