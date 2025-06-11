1

Брэди Мэнек продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Брэди Мэнек завершил свой европейский этап.

26-летний американский форвард (206 см) перебрался в Европу в сезоне-2022/23 и отыграл 3 сезона в «Тофаше», «Жальгирисе» и «Мерсине».

Литовский клуб отправил Мэнека в Турцию в аренду под конец сезона, форвард набирал 12,7 очка, 5,7 подбора и 1,2 передачи за 25 минут в среднем в 6 матчах национального чемпионата.

Мэнек не вернется в Литву и продолжит карьеру в Пуэрто-Рико.

Где вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?320 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Leones de Ponce
переходы
чемпионат Пуэрто-Рико
logoМерсин
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Турции
logoЖальгирис
Брэди Мэнек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Найджел Уильямс-Госс подтвердил уход из «Олимпиакоса»
10 июня, 13:50
«Анадолу Эфес» подпишет Георгиоса Папаянниса
8 июня, 13:45
Дейвидас Сирвидис подписал трехлетнее соглашение с «Жальгирисом»
4 июня, 11:08Фото
Главные новости
Оби Топпин и Тайриз Халибертон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
30 минут назадВидео
Макконнелл – Дэниэлсу о своих 5 перехватах: «Стараюсь быть похожим на тебя»
236 минут назад
«Чикаго» не разрешил «Никс» провести собеседование с Билли Донованом
853 минуты назад
Как в спорте появились чемпионские перстни?
сегодня, 05:00Спецпроект
«Пэйсерс» стали первой командой 4-го номера посева и ниже, которая захватила лидерство в финальной серии после 3 матчей, со времен «Хьюстона»-1995
2сегодня, 04:56
Демарре Кэрролл присоединится к тренерскому штабу Джордана Отта в «Финиксе»
сегодня, 04:41
«Атланта» отклонила запрос «Никс» на встречу с Куином Снайдером
6сегодня, 04:30
Женская НБА. «Миннесота» получила первое поражение в матче с «Сиэтлом», «Финикс» обыграл «Даллас»
сегодня, 04:15
Тайриз Халибертон набрал 22+11+9 в третьем матче финала
4сегодня, 04:02Видео
Беннедикт Матурин набрал 27 очков со скамейки в третьем матче финала
7сегодня, 03:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпион НБА Дэвид Гринвуд ушел из жизни в 68 лет
4 минуты назадФото
«Црвена Звезда» остается фаворитом на подписание Тайсона Картера из «Уникахи»
15 минут назад
Пейдж Бекерс набрала 35 очков в первом матче после травмы
сегодня, 04:25Видео
Сын Реджи Миллера пришел на 3-й матч финала в майке с удушающим жестом Реджи Миллера
5сегодня, 03:23Фото
Кевин Портер откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26
3вчера, 18:54
Дарран Хиллиард перейдет из УНИКСа в «Бильбао»
вчера, 17:52
Александр Медведев: «Жбанов останется в «Зените»
10вчера, 17:43
Гиоргос Воворас назначен главным тренером сборной Бахрейна
вчера, 16:45
Андрей Ватутин о бюджете ЦСКА: «Хочу хорошо отметить победу. Про деньги будем разговаривать чуть позже»
5вчера, 16:22
Стивен Адамс получит предложения на уровне исключения среднего уровня
3вчера, 15:30