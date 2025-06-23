Бен Тензер будет руководить баскетбольными операциями «Денвера»

«Денвер» обозначил руководителей ключевых департаментов офиса.

Бен Тензер, исполнявший обязанности генменеджера, возглавит баскетбольные операции, получив должность исполнительного вице-президента.

«Наггетс» также подпишут Джона Уоллеса из фронт-офиса «Миннесоты» на позицию вице-президента по работе с игровым персоналом.

Оба менеджера будут отчитываться перед управляющим Джошем Кронке напрямую.