Бен Тензер будет руководить баскетбольными операциями «Денвера»
«Денвер» обозначил руководителей ключевых департаментов офиса.
Бен Тензер, исполнявший обязанности генменеджера, возглавит баскетбольные операции, получив должность исполнительного вице-президента.
«Наггетс» также подпишут Джона Уоллеса из фронт-офиса «Миннесоты» на позицию вице-президента по работе с игровым персоналом.
Оба менеджера будут отчитываться перед управляющим Джошем Кронке напрямую.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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