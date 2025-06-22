ACB. Финал. «Реал» встретится с «Валенсией» во 2-й игре серии
Сегодня, 22 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет 2-й матч финальной серии.
«Валенсия» (2) постарается сравнять счет в противостоянии с «Реалом» (1).
АСВ
Плей-офф
Финал (до 3 побед)
Второй матч
«Реал» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1238 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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