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ACB. Финал. «Реал» встретится с «Валенсией» во 2-й игре серии

Сегодня, 22 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет 2-й матч финальной серии.

«Валенсия» (2) постарается сравнять счет в противостоянии с «Реалом» (1).

АСВ

Плей-офф

Финал (до 3 побед)

Второй матч

«Реал» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1238 голосов
ИндианаИндиана
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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