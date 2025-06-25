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Дрэймонд Грин о нападении на Джордана Пула: «В тот момент забыл, где я нахожусь, и сделал то, что диктовал мой жизненный опыт»

Дрэймонд Грин рассказал о драке с одноклубником.

Форвард «Голден Стэйт» нокаутировал Джордана Пула перед сезоном-2022/23, что оказало сильное влияние на команду.

«Долгое время испытывал ощущение, что этот парень совсем другой. Не похож на меня. Он из других мест, из другой ситуации. У него другой опыт, другие жизненные обстоятельства и испытания.

На 5 секунд я утратил понимание, где я нахожусь. Положился на то, что диктовал мой опыт. А это здесь не работает. 9 лет, и я все еще продолжал учиться. Эти уроки формируют меня нынешнего. Тогда я крупно облажался», – признался Грин.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети japtaa
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