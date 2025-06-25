Дрэймонд Грин о нападении на Джордана Пула: «В тот момент забыл, где я нахожусь, и сделал то, что диктовал мой жизненный опыт»
Дрэймонд Грин рассказал о драке с одноклубником.
Форвард «Голден Стэйт» нокаутировал Джордана Пула перед сезоном-2022/23, что оказало сильное влияние на команду.
«Долгое время испытывал ощущение, что этот парень совсем другой. Не похож на меня. Он из других мест, из другой ситуации. У него другой опыт, другие жизненные обстоятельства и испытания.
На 5 секунд я утратил понимание, где я нахожусь. Положился на то, что диктовал мой опыт. А это здесь не работает. 9 лет, и я все еще продолжал учиться. Эти уроки формируют меня нынешнего. Тогда я крупно облажался», – признался Грин.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?9412 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети japtaa
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости