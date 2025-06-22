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«Медлителен, не хватает ловкости. Минимальный потенциал для роста». Дрэймонд Грин отреагировал на скаутский отчет о самом себе

Форвард зачитал преддрафтовый отчет из 2012 года.

«Для мощного форварда недостаточно габаритный, для винга – недостаточно атлетичный. Медлителен, не хватает ловкости, подвижности и быстроты в проходах. Завершает атаки из-под кольца, что проблематично с учетом его роста. Не способен обыграть оппонента с дриблинга. Минимальный потенциал для роста. Уязвим в обороне против быстрых защитников на периметре», – зачитал Грин.

На драфте-2012 Дрэймонд Грин был выбран «Голден Стэйт» под 35-м номером. Сами же «Уорриорс» на том же драфте взяли Харрисона Барнса (7-й) и Фестуса Изели (30-й) раньше Грина. 

В дебютном сезоне форвард принял участие в 79 матчах, набирая 2,9 очка, 3,3 подбора, 0,7 передачи, 0,5 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за 13,4 минуты на паркете.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1290 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Голден Стэйт»
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