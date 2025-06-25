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«Даллас» рассматривает возможность подписания Д’Анджело Расселла или Малкольма Брогдона

«Мэверикс» продолжают поиск разыгрывающего.

Команде необходима замена травмированному Кайри Ирвингу, который подпишет новый 3-летний контракт. Соглашение защитника даст возможность «Мэверикс» использовать исключение налогоплательщика среднего уровня (5,7 миллиона).

Шэмс Чарания называет Д’Анджела Расселла и Малкольма Брогдона в качестве основных объектов интереса клуба. Оба игрока выходят на рынок свободных агентов, Расселл заработал 18,5 миллиона за последний сезон в «Бруклине», а Брогдон – 22,5 миллиона в «Вашингтоне».

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В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoД’Анджело Расселл
Шэмс Чарания
возможные переходы
logoКайри Ирвинг
logoНБА
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