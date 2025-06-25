«Даллас» рассматривает возможность подписания Д’Анджело Расселла или Малкольма Брогдона
«Мэверикс» продолжают поиск разыгрывающего.
Команде необходима замена травмированному Кайри Ирвингу, который подпишет новый 3-летний контракт. Соглашение защитника даст возможность «Мэверикс» использовать исключение налогоплательщика среднего уровня (5,7 миллиона).
Шэмс Чарания называет Д’Анджела Расселла и Малкольма Брогдона в качестве основных объектов интереса клуба. Оба игрока выходят на рынок свободных агентов, Расселл заработал 18,5 миллиона за последний сезон в «Бруклине», а Брогдон – 22,5 миллиона в «Вашингтоне».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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