«Даллас» рассматривает возможность подписания Д’Анджело Расселла или Малкольма Брогдона

«Мэверикс» продолжают поиск разыгрывающего.

Команде необходима замена травмированному Кайри Ирвингу , который подпишет новый 3-летний контракт. Соглашение защитника даст возможность «Мэверикс» использовать исключение налогоплательщика среднего уровня (5,7 миллиона).

Шэмс Чарания называет Д’Анджела Расселла и Малкольма Брогдона в качестве основных объектов интереса клуба. Оба игрока выходят на рынок свободных агентов, Расселл заработал 18,5 миллиона за последний сезон в «Бруклине», а Брогдон – 22,5 миллиона в «Вашингтоне».