Джейлен Браун и Деррик Уайт из «Селтикс» вызывают большой интерес на рынке обменов
«Бостон» принимает множество звонков по своим ключевым игрокам.
Клуб заявлял о намерении сохранить ядро чемпионской команды, но столкнулся с большим интересом к защитникам Джейлену Брауну и Деррику Уайту.
Инсайдер Шэмс Чарания сообщает о множестве звонков по этим баскетболистам в офис организации.
«Селтикс» задали высокую цену в потенциальной сделке.
Обмены Дрю Холидэя и Кристапса Порзингиса позволили команде упасть ниже второго налогового порога и дали возможность задуматься о полном выходе из зоны налогоплательщика. Чарания ожидает активных переговоров по форварду Сэму Хаузеру и защитнику Анферни Саймонсу.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?9015 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости