Джейлен Браун и Деррик Уайт из «Селтикс» вызывают большой интерес на рынке обменов

«Бостон» принимает множество звонков по своим ключевым игрокам.

Клуб заявлял о намерении сохранить ядро чемпионской команды, но столкнулся с большим интересом к защитникам Джейлену Брауну и Деррику Уайту .

Инсайдер Шэмс Чарания сообщает о множестве звонков по этим баскетболистам в офис организации.

«Селтикс» задали высокую цену в потенциальной сделке.

Обмены Дрю Холидэя и Кристапса Порзингиса позволили команде упасть ниже второго налогового порога и дали возможность задуматься о полном выходе из зоны налогоплательщика. Чарания ожидает активных переговоров по форварду Сэму Хаузеру и защитнику Анферни Саймонсу .