«Виртус» внимательно следит за ситуацией Луки Вильдосы в «Олимпиакосе»
«Виртус» пристально следит за Лукой Вильдосой.
У аргентинского разыгрывающего остался еще один год по контракту с «Олимпиакосом». К игроку проявляют интерес нескольких команд, в частности, «Виртус». Чемпионы Италии готовы подписать с Вильдосой двухлетний контракт.
Вильдоса может покинуть «Олимпиакос», если другая команда предложит ему больше игрового времени и обязанностей.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1613 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Sphere
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