«Виртус» внимательно следит за ситуацией Луки Вильдосы в «Олимпиакосе»

«Виртус» пристально следит за Лукой Вильдосой.

У аргентинского разыгрывающего остался еще один год по контракту с «Олимпиакосом ». К игроку проявляют интерес нескольких команд, в частности, «Виртус ». Чемпионы Италии готовы подписать с Вильдосой двухлетний контракт.

Вильдоса может покинуть «Олимпиакос», если другая команда предложит ему больше игрового времени и обязанностей.