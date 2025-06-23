Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер – лучший игрок НБА»
Кендрик Перкинс обозначил новый статус Шэя Гилджес-Александера.
«Он лучший игрок в НБА.
Если посмотреть на прошлые годы, мы ждали победы в чемпионате от Янниса Адетокумбо, чтобы отдать ему это звание. Мы отдали первенство Николе Йокичу, когда он прошел весь путь до конца.
Шэй взял все возможные награды, провел 3 сезона с 30 и более очками в среднем, попадая более 50% бросков. Вернул средний бросок в НБА и доказал, что можно взять титул таким образом.
Не знаю, что еще нужно сделать, чтобы получить это звание», – заключил эксперт ESPN.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cоцсети NBA on ESPN
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