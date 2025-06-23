Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер – лучший игрок НБА»

Кендрик Перкинс обозначил новый статус Шэя Гилджес-Александера.

«Он лучший игрок в НБА.

Если посмотреть на прошлые годы, мы ждали победы в чемпионате от Янниса Адетокумбо , чтобы отдать ему это звание. Мы отдали первенство Николе Йокичу , когда он прошел весь путь до конца.

Шэй взял все возможные награды, провел 3 сезона с 30 и более очками в среднем, попадая более 50% бросков. Вернул средний бросок в НБА и доказал, что можно взять титул таким образом.

Не знаю, что еще нужно сделать, чтобы получить это звание», – заключил эксперт ESPN.