Колин Каухерд о Шэе Гилджес-Александере: «Величайшие игроки могут быть скучными, потому что они отточили свои навыки до совершенства»

Колин Каухерд порассуждал об отношении к Шэю Гилджес-Александеру.

«Можно вспомнить Карима Абдул-Джаббара и его «небесный крюк», Тима Данкана и его фундаментальные навыки.

Многие величайшие игроки могут быть скучными. Они отточили свои ключевые навыки до совершенства. До той степени, когда они раздражают.

ШГА точно знает свои сильные стороны и задействует их по максимуму. Самое важное в том, что он отчетливый лидер своей команды по набору очков. Противнику нужно остановить именно его. Но никто не может.

Это высший признак мастерства, предельная четкость. Нельзя такое не уважать», – заключил обозреватель.