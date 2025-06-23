Колин Каухерд о Шэе Гилджес-Александере: «Величайшие игроки могут быть скучными, потому что они отточили свои навыки до совершенства»
Колин Каухерд порассуждал об отношении к Шэю Гилджес-Александеру.
«Можно вспомнить Карима Абдул-Джаббара и его «небесный крюк», Тима Данкана и его фундаментальные навыки.
Многие величайшие игроки могут быть скучными. Они отточили свои ключевые навыки до совершенства. До той степени, когда они раздражают.
ШГА точно знает свои сильные стороны и задействует их по максимуму. Самое важное в том, что он отчетливый лидер своей команды по набору очков. Противнику нужно остановить именно его. Но никто не может.
Это высший признак мастерства, предельная четкость. Нельзя такое не уважать», – заключил обозреватель.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
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