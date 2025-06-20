Гилберт Аренас: «В баскетболе три реальных суперзвезды: Леброн Джеймс, Стеф Карри и Кейтлин Кларк»

Гилберт Аренас согласен с мнением Мэджика Джонсона.

«В баскетболе три реальных суперзвезды: Леброн Джеймс, Стеф Карри и Кейтлин Кларк. Говорю об этом уже 2 года, и все со мной спорят. Но теперь Мэджик Джонсон заявил то же самое, и теперь это «выглядит логичным».

Дело не результатах, не в команде, а именно в тебе. Аллен Айверсон приезжал в город, и стадион был заполнен до отказа. Майкл Джордан с «Вашингтоном» делал то же самое.

Это не зависит от успеха команды и 70 побед», – заявил Аренас.